سفير روسيا بواشنطن: الاستقرار فى العلاقات مع أمريكا أحد مهامنا الرئيسية

جدة - نرمين السيد - أكد سفير روسيا فى واشنطن أناتولى أنتونوف، أن إحدى المهام الرئيسية للسفارة الروسية فى الولايات المتحدة تكمن فى العمل على استقرار العلاقات الروسية الأمريكية، ومن المهم إجراء حوار مع كل من المسؤولين فى واشنطن وقادة الرأى العام.





وقال أنتونوف فى تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية "نعتقد أن إحدى مهامنا الرئيسية فى الوقت الحالى هى تحقيق استقرار العلاقات الروسية الأمريكية، لهذا نحتاج إلى التحدث، علاوة على ذلك، فإن الحوار مهم ليس فقط مع المسؤولين فى واشنطن، ولكن أيضًا مع الأشخاص الذين تستمع الإدارة الأمريكية إلى تعليقاتهم وآرائهم".

ومع ذلك، أقر أنتونوف بأنه "نظرًا لنمو النهج المعادى لـ روسيا فى المجتمع الأمريكى، أصبح شركاء المحادثات أكثر حذراً، فهم لا يريدون أن يتم تصنيفهم على أنهم دعاية ومؤيدون للكرملين لمجرد رغبتهم فى مشاركة تعليقاتهم".

وفى سياق آخر، قال أنتونوف، أمس الاثنين، إن روسيا مستعدة لإجراء مناقشة مهنية بشأن التبادل المحتمل للمواطنين الروس مقابل الأمريكيين الذين يقضون عقوبات بالسجن فى روسيا.

وأفاد أنتونوف أنه "فيما يخص مبادلة الرعايا الروس بأمريكيين يقضون عقوبات بالسجن فى روسيا، يمكننى القول بثقة إن بلادنا مستعدة لمناقشة هذه المشكلة، لكن ضمن القناة التى اتفق عليها الرئيسان الروسى والأمريكى [فلاديمير بوتين وجو بايدن]".

وأضاف "لقد صدرت تعليمات للهياكل المعتمدة فى الدول لإيجاد حل لهذا الأمر، ومن المهم مراعاة مصالح الجانبين أثناء عملية التفاوض، ويجب أن يسير العمل فى جو هادئ ومهنى دون ضجيج فى وسائل الإعلام".

وفقًا للدبلوماسى الروسى، فإن حماية الحقوق والمصالح القانونية للمواطنين الروس المدانين فى الولايات المتحدة هى من بين المهام ذات الأولوية القصوى للسفارة.