وقال أنتونوف فى تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية "نعتقد أن إحدى مهامنا الرئيسية فى الوقت الحالى هى تحقيق استقرار العلاقات الروسية الأمريكية، لهذا نحتاج إلى التحدث، علاوة على ذلك، فإن الحوار مهم ليس فقط مع المسؤولين فى واشنطن، ولكن أيضًا مع الأشخاص الذين تستمع الإدارة الأمريكية إلى تعليقاتهم وآرائهم".
ومع ذلك، أقر أنتونوف بأنه "نظرًا لنمو النهج المعادى لـ روسيا فى المجتمع الأمريكى، أصبح شركاء المحادثات أكثر حذراً، فهم لا يريدون أن يتم تصنيفهم على أنهم دعاية ومؤيدون للكرملين لمجرد رغبتهم فى مشاركة تعليقاتهم".
وفى سياق آخر، قال أنتونوف، أمس الاثنين، إن روسيا مستعدة لإجراء مناقشة مهنية بشأن التبادل المحتمل للمواطنين الروس مقابل الأمريكيين الذين يقضون عقوبات بالسجن فى روسيا.
وأفاد أنتونوف أنه "فيما يخص مبادلة الرعايا الروس بأمريكيين يقضون عقوبات بالسجن فى روسيا، يمكننى القول بثقة إن بلادنا مستعدة لمناقشة هذه المشكلة، لكن ضمن القناة التى اتفق عليها الرئيسان الروسى والأمريكى [فلاديمير بوتين وجو بايدن]".
وأضاف "لقد صدرت تعليمات للهياكل المعتمدة فى الدول لإيجاد حل لهذا الأمر، ومن المهم مراعاة مصالح الجانبين أثناء عملية التفاوض، ويجب أن يسير العمل فى جو هادئ ومهنى دون ضجيج فى وسائل الإعلام".
وفقًا للدبلوماسى الروسى، فإن حماية الحقوق والمصالح القانونية للمواطنين الروس المدانين فى الولايات المتحدة هى من بين المهام ذات الأولوية القصوى للسفارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير روسيا بواشنطن: الاستقرار فى العلاقات مع أمريكا أحد مهامنا الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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