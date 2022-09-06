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عمر شويل - جدة dmHec.gov.jo مرحلة التجسير وهي انتقال الطلاب من التعليم المتوسط والديبلومات وأيضا الشهادات المتوسطة وما يعادلها إلى مرحلة التقديم الجامعي في الجامعات الأردنية، وذلك للعام الأكاديمي المقبل الجديد 2022-2023، وقد أعلنت وحدة القبول الموحدة بوزارة التعليم العالي الأردنية الفترة المقرر فيها التسجيل الإلكتروني للطلاب على أن لا يتم قبول الطلبات من جديد بعد انتهاء تلك الفترة.

مرحلة التجسير للتسجيل الجامعي

تقوم وزارة التعليم العلي بفتح باب القبول الموحد لطلاب التوجيهي العام في المدارس الأردنية بعد الانتهاء من اختبارات الشهادة للعام الدراسي المنتهي، وبعد أن يتم الانهاء من أعمال التسجيل الإلكتروني تقوم بفتح باب التسجيل للطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها والحاصلين على معدل محدد للقبول في الجامعات في الأماكن التي تتاح لهم، ويتم القبول في العديد من التخصصات التعليمية والهندسية وكذلك بعض التخصصات الطبية.

[ِdmHec.gov.jo] تسجيل مرحلة التجسير eFAWATEERcom وحدة القبول الموحدة 2022 – 2023

وجدير بالذكر أن طلاب توجيهي قد تم الانتهاء من التسجيل الإلكتروني لهم وفتح باب التسجيل لهم بالجامعات في الشعب العلمية والأدبية في شهر أغسطس الماضي، وتوجهت وزارة التعليم العالي إلى الانتهاء في استقبال الطلاب من الشهادات المتوسطة والموازية في مرحلة تسميها مرحلة التجسير بنسب محددة من الطلاب المنتهين منها.

ما هي الفترة المقررة لفتح باب التسجيل الإلكتروني في التجسير

يبدأ التسجيل الإلكتروني في القبول الموحد لمرحلة التجسير في يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.

ينتهي التسجيل الإلكتروني في مرحلة التجسير للتعليم الجامعي في مساء السبت الساعة 12 مساء يوم 10 سبتمبر 2022.

يتم مراجعة الطلبات إلكترونيا والتثبت من صحة بيانات الطالب تمهيدا للإعلان عن نتائج المقبولين.

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها قبل التسجيل الإلكتروني في التجسير

أولا: يجب الاطلاع على شروط التسجيل والتخصصات الأردنية ورسوم التسجيل والخطوات عبر وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022.

ثانيا: يتم التعرف على المبالغ المالية للسداد لإتمام أعمال التسجيل الإلكتروني للجامعات.

ثالثا: يقوم الطالب بالتعرف على فئات المقبولين للتسجيل:

نسبة 5% من أوائل الناجحين في الشهادة المتوسطة حسب جامعة البلقاء التطبيقية

الطلبة الخريجين من الأعوام السابقة الحاصلين على نسبة معدل 68% على الأقل باستثناء الطلاب بتخصصات الطب والهندسة والصيدلة والتي يجب حصولهم على 70% على الأقل، مع تقديمهم وثيقة ضوئية من صورة التصديق الجامعي عليها.

يتم السماح للفرع العلمي فقط في الديبلوم التقديم في كلية الصيدلة، مع تحميل صورة لكشف نتائج الثانوية العامة.

ما هي إجراءات تسجيل dmHec.gov.jo مرحلة التجسير