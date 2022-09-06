قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتقتل شابا فلسطينيا

وأصابت قوات الاحتلال الشاب الفلسطينى، محمد موسى محمد سباعنة (29 عامًا) بالرصاص الحى خلال قيامه بتصوير عملية الاقتحام، ما أدى إلى استشهاده.
وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن اشتباكات اندلعت بين شباب جنين وقوات الاحتلال فى مناطق مختلفة من أحياء المدينة ما أسفر عن إصابة سبعة شبان على الأقل برصاص الاحتلال الإسرائيلى، أحدهم حالته خطيرة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المدينة من عدة محاور، وأغلقت مداخلها.
ويتزامن اقتحام الاحتلال لمدينة "جنين" مع الذكرى السنوية الأولى لعملية هروب الأسرى من سجن جلبوع "شديد الحراسة" فى شمال إسرائيل.
وتشهد جنين مواجهات بشكل متكرر بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التى صعدت من اقتحاماتها للمدينة ومخيمها منذ واقعة سجن جلبوع فى سبتمبر الماضى، وفى شهر مايو الماضى، استشهدت الصحفية الفلسطينية الميدانية شيرين أبو عاقلة فى المدينة ذاتها لدى قيامها بتغطية اقتحام للاحتلال.
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