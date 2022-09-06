جرائم الحوثيين.. مطلب يمنى عاجل من المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، معمر الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممى والأمريكى بإصدار إدانة واضحة لممارسات ميليشيا الحوثى التخريبية لجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام فى اليمن.





وقال معمر الإريانى، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الاثنين: "إن ميليشيا الحوثى الإرهابية تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التى نصت عليها بنود الهدنة فى رفع الحصار الذى تفرضه على ملايين المدنيين فى محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التى طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الأممى، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية".

وأضاف الإرياني: "إن تعنت ميليشيا الحوثى فى تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم أجمع مسؤوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمى للأزمة فى اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التى فجرها الانقلاب".

ودعا الإريانى المجتمع الدولى لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار ميليشيا الحوثى الإرهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة الأممية واتفاق الحديدة، وفى المقدمة رفع الحصار بشكل كلى عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمى، قد أكد، فى وقت سابق اليوم، التزام المجلس بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، داعيًا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات وانتهاكات الميليشيات الحوثية، ووضع حد لمشروعها التدميرى المتعلق بزراعة الألغام والمتفجرات المحرمة دوليًا، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.