روسيا: بيان بريطانيا حول الأسلحة النووية يخفض الحظر على استخدامها

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الإثنين، إن ما قالته ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية التى انتخبت اليوم رئيسة للوزراء فى المملكة المتحدة، حول استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية، إذا لزم الأمر، يخفض من قيود استخدامها.





ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله تعليقًا على تصريح تراس: "بالطبع، إنهم يخفضون [الحظر على استخدامها]. لكن من غير المجدى الجدال معهم فى هذا الشأن". وتابع: "لا أرغب فى بناء تسلسل زمنى لتصريحات المسؤولين البريطانيين حول هذا الموضوع. لكن خطابهم غير المقيد ملفت للنظر بالطبع، وبشكل عام، يختلف إلى حد كبير عما رأيناه فى الماضى". وكانت تراس قد صرحت فى 23 أغسطس بأن الأسلحة النووية جزء مهم من واجبات رئيس الوزراء، وبأنها ستكون مستعدة لاستخدامها إذا لزم الأمر.

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