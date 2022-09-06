العالم اليوم - بايدن يخذل أوكرانيا.. وينفي "الصفة المشينة" عن روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:23 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت أوكرانيا من أجلها في خضم الاجتياح الروسي المستمر، بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لا".

كما ضغط بعض النواب الأميركيين من أجل منح روسيا هذا التصنيف.

"العالم الروسي".. عقيدة جديدة

من جانب آخر، وقع الرئيس فلاديمير بوتن مرسوما بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تقوم على مفهوم أطلق عليه "العالم الروسي".

ويشير هذا المصطلح إلى تصور استخدمه المحافظون الروس، لتبرير التدخل في الخارج دعما للمتحدثين باللغة الروسية.

أبرز ما تنص عليه