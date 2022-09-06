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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc السعودية الرياضية نايل سات وعرب سات بجودة عالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة ssc التي تعرض المباريات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، والتي يتاح من خلالها متابعة المباريات الرياضية السعودية، وكذلك كل البطولات الرياضية مثل كأس الملك وكأس السوبر بالإضافة إلى المباريات العالمية والآسيوية، لذلك نعرض لكم أهم المعلومات عن ترددات القنوات الرياضية التي تنقل البطولات الرياضة وكرة القد التي يعشقها العديد من الأفراد حول العالم.
تردد قناة SSC
وفق ما تم الأعلان عنه من خلال القنوات الرياضية السعودية من خلال موقع التواصل الاجتماعي توتير، ويتم متابعة هذه القنوات على القمر الصناعي نايل سات بطريقة مجانية عن طريق وضع تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات، والذي يتمثل في الآتي:
- التردد:12523
- الاستقطاب:أفقي
- معدل الترميز:27500
- معامل التصحيح:5/6
تردد قناة الرياضية السعودية عرب سات
- اولًا التردد:12417
- ثم الاستقطاب:عمودي
- بعد ذلك معدل الترميز: 27500
- ثم معامل التصحيح:5/6
بطولات يمكنك مشاهدتها عبر تردد قناة السعودية الرياضية
هناك مجموعة كبيرة من البطولات الرياضية التي تبثها قنوات سي سي أس ومن أهمها ما يلي:
- بطولة فورملا 1، وكأس الملك السعودي بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي.
- كذلك دوري المحترفين السعودي ودوري أبطال آسيا.
- وأيضًا كأس الاتحاد الآسيوي بالإضافة إلى بطولة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.
- كما أنها تعرض تصفيات كأس العالم لعام 2022 ومباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
- بالإضافة إلى بث مباريات المنتخب السعودي في تصفيات أسيا والتي تؤهل لدخول بطولة كأس العالم لعام 2022 والتي تقام في قطر.
معلقين قناة اس اس سي الرياضية
من أهم المعلقين الرياضيين الذين يقدمون المباريات الرياضية في مجموعة القنوات الرياضية السعودية والذين حصلوا على شهرة كبيرة هم:
- عيسي الحربين.
- عبد الله الحربي.
- مشاري القرني.
- بالإضافة إلى فهد العتبيي.
من الجدير بالذكر أن كرة القدم من الألعاب التي يعشقها الكبار والصغار ويسعون إلى معرفة مزيد من الترددات للقنوات الرياضية حول العالم العربي، والتي تبث أهم البطولات الرياضية العالمية والإقليمية والمحلية وهي اللعبة الرسمية والأولى في العديد من الدول.
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