نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد لكليات علمي وادبي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يتابع الطلبة والطالبات الآن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 حيث أن الكثير منهم لم يقوموا بالتسجيل بعد نظرًا لانخفاض الحد الأدنى لمجموعهم عن تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وتعتبر المرحلة الثالثة فرصة أخيرة لكل الطلاب ممن لم يتموا تسجيل الرغبات كي يتم إدراج بياناتهم بالكليات التي لا تزال بها الأماكن الشاغرة لاستقبال المزيد من الطلبة والطالبات ممن سيسجلوا بتلك المرحلة، وقد صرح المسؤولون بوزارة التعليم العالي أنه لا تزال هناك فرص حقيقية لكل الطلاب تلك المرحلة للالتحاق بالجامعات المصرية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

من بين المؤشرات الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 أن هناك بعض الكليات التي لا تزال تسمح باستقبال الطلبة والطالبات ممن سيسجلوا بتلك المرحلة، وعبر الرابط الإلكتروني لموقع مكتب التنسيق، سيتم التسجيل كي يشغل الطلاب الأماكن المتاحة لهم بتلك الكليات ومن بينها ما يلي:

متاح للطلاب كليات الحقوق في العديد من الجامعات التي تتبع الحكومة، بمجموع يبلغ حوالي خمسة وخمسين بالمائة.

كليات الآداب متوفر بها أماكن شاغرة للطلاب بحد أدني لمجموع يصل لثمانية وخمسين بالمائة.

من بين الكليات المتاحة أيضا كلية تربية رياضية، ومعهد فنـي تجاري، وكلية تربية موسيقية.

كليات تربية طفولة وابتدائي متاح أمام الطلاب التسجيل فيها، ويختلف حد القبول الأدنى للعملي عن الأدبي.

بشرى لكافة الطلاب من تلك المرحلة

طمأن الكثير من الخبراء بالتعليم العالي الطلبة والطالبات ممن سيسجلوا بمرحلة التنسيق الثالثة، حيث أنه سيكون هناك مقاعد متاحة للطلاب بعدد كبير من الكليات التي لم تستوفي العدد المطلوب من الطلبة، وقد أشاروا إلى الانخفاض بالحد الأدنى لدرجات تلك الكليات عن السنة الماضية.

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022