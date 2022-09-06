نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي وزراعي وتجاري وفندقي أماكن ومواعيد اختبار القدرات كل الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022 موقع التنسيق الإلكتروني، والإعلان عن موعد بدء تسجيل تنسيق الدبلومات من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدبلومات الزراعة والصناعة والتجارة والفندقة بنظام 3 وخمس سنوات، للإلتحاق والدراسة بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد 2023، حيث يهم طلاب المدارس الثانوية والمعاهد الفنية التعرف على رابط وخطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022، من أجل التعرف على الكليات والمعاهد التي سيلتحقون للدراسة بها سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية، ويجب على طلاب الدبلومات الفنية قبل تسجيل رغباتهم عبر رابط التنسيق، القيام بالتسجيل في امتحانات القدرات للكليات التي يتطلب الإلتحاق بها خوض اختبار القدرات.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية، والذي يكون مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة، ويستمر لمدة خمس أيام متتالية، وذلك وفقاً لقواعد التنسيق المعمول بها خلال العام الدراسي الماضي، حيث يكون من حق كل طالب من طلاب الدبلومات الفنية ادخال 75 رغبة عبر موقع التنسيق، مع العلم أن تنسيق الدبلومات الفنية يتم الكترونياً لجميع الدبلومات بأنواعها زراعي وصناعي وتجاري وفندقي بنظامي ثلاث وخمس سنوات وكذلك طلاب المعاهد الفنية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني خدمة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد 2022، وذلك بعد أن بدء الموقع بالفعل في استقبال رغبات الطلاب، حيث يهم الاف الطلاب والطالبات التعرف على الرابط والبدء في خطوات التنسيق الإلكتروني وذلك على النحو التالي:-

يبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية على اختلاف أنواعها وشعبها، والمترشحين للقبول بالجامعات والمعاهد هذا العام 2022، عدد 361 ألف و163 طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 246 ألف و653 طالب وطالبة وعدد طلاب الشعبة الأدبية 114 ألف و510 طالب وطالبة وطلاب القطاع الصحي 52 ألف و788 طالب وطالبة بمعدل 15%، وخصص موقع التنسيق الإلكتروني نسبة 10% من الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد، لإستيعاب طلاب الدبلومات الفنية، ويتم القبول وفقاً للحد الأدنى المقرر في كل كلية ومعهد ووفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة.

يقوم طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني بواسطة رقم الجلوس والرقم السري، والذي يجب عليهم الإحتفاظ به وعدم اطلاع عليه أحد، ويمكن القيام بإدخال الرغبات أو تعديلها أكثر من مرة خلال الوقت المحدد، حيث سيعتد بالتعديل الذي أُدخل في المرة الأخيرة، كما يجب على الطلاب الإلتزام بعدد الرغبات المقررة وفقاً للقواعد الموضحة.

اختبار القدرات للدبلومات الفنية

أعلن موقع التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية، من أجل القيام بالتقدم لأداء اختبارات القدرات الفنية للكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات، مع العلم أن هذه الكليات هي كالتالي:-

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويق – دمياط).

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون).

كليات التمريض.

ويبدأ تقديم الطلاب بطلب أداء اختبارت القدرات في الكليات الموضحة، بداية من يوم الأربعاء 7/9/2022، على أن يتم عقد الإختبارت خلال الفترة من الثلاثاء 6 سبتمبر حتى الخميس 8 من نفس الشهر.

خطوات التقدم لأداء اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2022

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

دخول صفحة تسجيل الرغبات لحجز اختبار القدرات بواسطة الرقم السري ورقم الجلوس لطلاب الدبلوم الصناعي، وبواسطة كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلومات الصناعة والتمريض.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الموجودة على موقع التنسيق والتي هي رقم الجلوس والاسم.

يوضح الموقع أنواع اختبارات القدرات المتاحة وأماكن ومواعيد أدائها وفقاَ لنوع الاختبار الذي يحدده الطالب.

يقوم الطالب بطباعة ايصال اختبار القدارات والذي يوضح مواعيد وأماكن اجرائها بالكليات المختلفة.

شروط أداء اختبارات القدارات للدبلومات الفنية 2022

أوضح موقع التنسيق الإلكتروني بعض الشروط والضوابط الواجب على طلاب الدبلومات الفنية اتباعها خلال التسجيل لأداء اختبارات القدارات بالجامعات والمعاهد، والتي هي على النحو التالي:-

يلتزم الطالب بأداء اختبار القدرات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعه الجغرافي.

تقوم الكليات المختلفة بإجراء اختبار القدرات وتُعلن نتائج الطلاب اللائقين.

يتم تزويد أسماء الطلاب اللائقين الكترونياً بنظام التنسيق الإلكتروني، من أجل أن يتم ترشيحهم لهذه الكليات.

يتم أداء امتحانات القدارات في المواعيد المحددة ولمرة واحدة، ولا يسمح للطالب الغير لائق أن يجتاز هذه الإختبارات مرة أخرى لنفس الكلية.

لا يعتبر اجتياز الطالب لإختبار القدارات قبولاً نهائياً بالكلية، حيث يتم القبول بعد استيفاء شرط المجموع والأعداد المقررة في كل كلية.

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية التقدم لأداء اختبار القدرات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية والجميلة عمارة وفنون، بشرط حصول الطالب على مجموع 75% على الأقل.

يتم ترشيح الطلاب اللائقين للكليات وفقاً لأسبقية المجموع والعدد المسموح به وباقي الشروط والضوابط.

شرط الجنسية المصرية وحداثة الحصول على شهادة الدبلوم للعام الحالي 2022.

أماكن أداء اختبارات القدارات للدبلومات الفنية (كلية الفنون التطبيقية)

المحافظة الأماكن والتخصصات القاهرة والجيزة الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالجيزة، في تخصصات (النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفي – ترميم الأثار – التصوير – طباعة أوفست) “لخريجي المعاهد الفنية الصناعية” كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف

أماكن اختبار القدارات للدبلومات الفنية (فنون جميلة عمارة)

المحافظة مكان اختبار القدارات القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء الإسكندرية – البحيرة – مطروح – الغربية – كفر الشيخ – دمياط المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – قنا – سوهاج – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر – جنوب سيناء – بني سويف كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

أماكن اختبار القدارات للدبلومات الفنية (فنون جميلة فنون)

المحافظة أماكن اختبار القدرات والتخصص القاهرة – الجيزة -القليوبية – الفيوم – المنوفية – الإسماعيلية – بورسعيد – الشرقية – السويس – الدقهلية – شمال سيناء الإسكندرية – البحيرة – مطروح – دمياط – الغربية – كفر الشيخ بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – جنوب سيناء قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، في تخصصات (ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم أثار) كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر

أماكن اختبار القدارات للدبلومات الفنية (تمريض)