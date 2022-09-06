بايدن يحذر من عدة مخاطر تتعرض لها أمريكا بسبب ترامب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى سياق خطاب ألقاه بايدن فى ساحة هنرى ماير للاحتفالات فى مدينة ميلووكى بولاية ويسكونسين الأمريكية بمناسبة عيد العمال.
وفى إشارة تكريمية للعمال، أكد بايدن أنه بدون دعم اتحادات العمال بكافة أنواعهم وطوائفهم، ما كان له أن يتحدث اليوم كرئيس للولايات المتحدة، حسب بيان للبيت الأبيض.
وقال جو بايدن: "علينا أن نسأل ما إذا كنا دولة تتجه للأمام ولبناء المستقبل أم ما زالت مهمومة بالماضى"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تزداد قوة من كل أزمة مرت بها، لأنها دولة تفاؤل وليست دولة انقسامات وعنف وكراهية، فى إشارة إلى الجمهوريين.
وأقر بايدن بالسنوات القليلة الصعبة التى مرت بها بلاده بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الجائحة لم تسيطر على حياة الأمريكيين، لافتا إلى الأعداد القياسية من الأمريكيين الذين هم مشاركون فى منظومة الأيدى العاملة حاليا.
واعتبر مراقبون أن خطاب بايدن يأتى ضمن موسم استعداده وحزبه الديمقراطى لخوض انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر القادم.
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