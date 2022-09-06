غازبروم تحذر من تشغيل توربين التيار الشمالى دون إصلاح الأعطال

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، مساء أمس الإثنين، أن مواصلة تشغيل توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالى" "ترينت 60" فى محطة الضغط "بورتوفايا"، دون إصلاح عطل تسريب الزيت، من الممكن أن يتسبب فى خطر انفجار أو اندلاع حريق.





وجاء فى بيان الشركة على تطبيق "تليجرام": "استمرار تشغيل توربين ضخ الغاز دون إصلاح العطل، من الممكن أن يسبب خطر اندلاع حريق أو يؤدى إلى انفجار، أى أنه يؤثر على الأمن الصناعى للمحطة كلها". وأضافت "غازبروم": "تم تسجيل مثل هذا التسرب بشكل خاص فى وحدات ضخ الغاز رقم 14 "المحرك رقم 120"، وكان له طابع أكثر اتساعًا. ووجود هذا العيب فى عدة وحدات يدل على طابعه النظامى".

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