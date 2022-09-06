الشرطة الكندية: وفاة أحد المتهمين بجريمة القتل الجماعى فى ساسكاتشوان

جدة - نرمين السيد - وقالت روندا بلاكمور، ضابطة شرطة الخيالة الكندية فى ساسكاتشوان، إن داميان ساندرسون (31 عاما) عثر عليه ميتا بجروح لا يبدو أنه من تسبب بها لنفسه.

ومايلز ساندرسون (30 عاما) ما زال طليقا ومطلوبا. وأكدت شرطة كندا الاثنين فى مؤتمر صحفى أن الاثنين شقيقان.

وقتل عشرة أشخاص فى هجمات الأحد فى مواقع مختلفة فى المقاطعة، بما فى ذلك جيمس سميث كرى نيشن. كما ارتفع عدد الإصابات الى 18 شخصا.

ويواجه مايلز ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الأولى؛ وتم اتهام داميان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى. كما اتُهم كلا الرجلين بمحاولة القتل والاقتحام.

وكانت شرطة ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا تبحث عن عائلة ساندرسون بعد أن أدت الهجمات إلى إعلان حالة طوارئ. وقالت الشرطة إن مايلز ربما أصيب بجروح، رغم أن ذلك لم يتأكد بعد.

وقالت بلاكمور: "نريد أن يعرف الجمهور هذا لأنه من المحتمل أن يسعى للحصول على رعاية طبية".

وأضافت بلاكمور: "حتى لو أصيب، فهذا لا يعنى أنه لا يزال خطيرا"، مشيرة إلى أن مايلز لديه سجل إجرامى طويل يشمل جرائم الأشخاص والممتلكات".

وتم توسيع التحذير من المشتبه بهما فى حوادث الطعن العشوائية ليشمل مقاطعتى مانيتوبا وألبرتا المجاورتين. وقد نصبت الشرطة الأكمنة فى جميع أنحاء مقاطعة ساسكاتشوان.

وتقع منطقة جيمس سميث كرى نيشن على بعد حوالى 25 كم شمال شرق ولدون وحوالى 60 كم جنوب شرق برنس ألبرت.

وقد أعلنت الحكومة المحلية للمنطقة حالة الطوارئ، والتى من المقرر أن تظل سارية حتى الساعة 5 مساء يوم 30 سبتمبر.