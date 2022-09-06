نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa قارئ الباركود عبر منصة عين الإثرائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa نستعرضه لكم بعد أن أطلقت منصة عين الإثرائية الدرس الرقمي الكترونياً عبر الإنترنت في مختلف مراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال الى مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي المتوسط وذلك تسهيلاً وتيسراً على الطلاب، فمن خلال هذا التقرير يمكنكم الدخول على رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa لمتابعة الدروس، حيث يمنح الدرس الرقمي للطلاب العديد من المعلومات المهمة عن المناهج التعليمية المختلفة، وهو مما يسهل على الطلاب متابعة الدرس بكل سهولة.

الدرس الرقمي www.ien.edu.sa

الدرس الرقمي هو احد برامج التعليم الإلكترونية بصورة تفاعلية جداً للطلاب مما يعمل على توصيل المعلومة بشكل دقيق وسريع، وبالتالي يزيد من قدرة الطالب التحصيلية بأي مرحلة دراسية من مراحل التعليم المختلفة، ومن خلال قارئ الباركود يمكن للطلاب الحصول على الدرس الرقمي بكل سهولة، وعندما يقوم الطالب بقراء باركود الدرس الرقمي الذي يوجد بأعلى واجهة الصفحة يتوجه الطالب بطريقة إلكترونية نحو الدرس الذي يريده، وبالتالي نجد أهمية كبيرة في دخول الطالب على رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa من خلال هذا التقرير والذي نستعرضه في الفقرات التالية.

ميزة الدرس الرقمي

من المميزات المهمة في الكتب الجديدة وجود باركود بأعلى صفحات الكتاب وبالتالي يمكنك قراءة الباركود بواسطة الهاتف الخاص بك، ثم يظهر لك رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa وبعد الدخول عليه يتم توجيهك مباشرة الى الدرس الرقمي مع شرح الدرس والحلول الخاصة به، وهو شرح وافي ومفصل لدرجة كبيرة بطريقة حديثة وتفاعلية مع عرض فيديوهات توضيحيه تسهل على الطلاب من استيعاب الدرس بشكل كبير، حيث يوضح الفيديو التالي طريقة قراءة باركود الدرس الرقمي بكل يسر.

رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa

الآن يمكنكم الدخول على رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa ومتابعة الدروس الخاصة بكم مع إقبال العودة للمدارس وبالتالي يمكن تحصيل معلومة الدرس بكل سهولة ويسر، وخاصة بعد أن عملت وزارة التربية والتعليم على إضافة الدرس الرقمي عبر منصة عين التعليمية الإثرائية وذلك من خلال توفر تطبيق قارئ الباركود على الأجهزة الذكية، حيث يسهل الوصول الى الدرس الرقمي عن طريقة تصوير الباركود والدخول الى الدرس الكترونياً من خلال الإنترنت.