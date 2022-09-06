نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الطالب الجديد مدرستي وعبر موقع العودة إلى المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الطالب الجديد مدرستي، قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة مدرستي الإلكترونية، جاء هذا بهدف تسهيل العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين، والتي يعتبر المسؤول الأول عنها هو وزارة التعليم السعودية، كما تسعى الوزارة إلى الوصول إلى أهدافها المطلوبة من خلال المقررات الدراسية عبر المنصة، وذلك حيث أنه تم تصميمها لكي توفر للطلاب الكثير من الخدمات التعليمية التي تعمل على مساعدة الطلاب في حل الواجبات المنزلية وبالطبع حضور كافة الدروس، ويستطيع ولي الأمر التسجيل في المنصة له أو للطالب من خلال الموقع الرسمي للمنصة على الانترنت، وبهدف الاستفادة من خدمات المنصة، ويتم هذا من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات.

تسجيل الطالب الجديد مدرستي:

بإمكان الطلاب التسجيل في المنصة للاستفادة من خدماتها، من خلال الموقع الرسمي لها، ويتم ذلك عن طريق:

الدخول على اللينك الخاص بمنصة مدرستي الإلكترونية في السعودية.

ثم النقر على أيقونة “تسجيل كمستخدم جديد”، وبعد ذلك يتم تسجيل كافة المعلومات المذكورة، ومنها: “رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية / رقم الهاتف”.

أيضا يجب إدخال رمز التحقق في الخانة المحددة له، ثم انقر على زر التالي.

كما يشترط تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب مثل “الاسم / رقم الهوية أو الإقامة / تاريخ الميلاد”.

بالإضافة إلى ضرورة التأكد من المعلومات المسجلة من حيث صحتها، ثم بعد ذلك يمكن الضغط على أيقونة “تأكيد”.

في النهاية تكون قد أتممت التسجيل، وتستطيع الاستفادة من خدمات المنصة.

تسجيل الطلاب عبر موقع العودة إلى المدارس:

كما وفرت الوزارة إمكانية التسجيل للطلاب من خلال المنصة الرسمية لموقع العودة إلى المدرسة، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التي سنذكرها الآن: