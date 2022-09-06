برنامج ابتعاث خادم الحرمين يوضح حدود العمر للمتقدمين 1444

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عمر شويل - جدة أكد برنامج ابتعاث خادم الحرمين حدود العمر للمتقدمين خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أن طلب المنحة متاح للعاملين في القطاعين العام٬ والخاص عند تطبيق الشروط العامة الانبعاثات٬ والشروط الخاصة للمسار حيث قال البرنامج أنه يوجد متطلبات عمرية محددة للمتقدمين٬ أضاف يمكن للطالب، على نفقته الخاصة، التقدم للبرنامج حسب متطلبات البرنامج العامة والمتابعة.

هل يمكن انبعاث الموظف أو المدني؟

بالتأكيد يمكن تقديم انبعاث الموظف الحكومي أو المدني على منحة دراسية، ولا يشترط عمر محدد للمتقدمين، من الممكن أيضًا للطالب على حسابه الخاص٬ وذلك حسب متطلبات البرنامج العامة.

خطوات إصدار قرار الابتعاث عن طريق “سفير”

وضع برنامج خادم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث خطوات إصدار قرار الابتعاث من خلال نظام “سفير”.

وذلك بتأكيد الترشيح بعد استلام رسالة الترشيح الأولية عبر أشعار البريد الإلكتروني.

عن طريق دخول بوابة الطالب وقبول الطلبات حتى استلام تأكيد الترشيح.

الخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديث الملف التعريفي للطالب والأشخاص المرافقين له.

وطلب خطاب تعريف ضمانة مالية لغرض القبول.

تحقق من دقة البيانات قبل إرسال خطاب قرار المنحة، وقم بمراجعة خطاب القرار وتحميل خطاب قرار المنحة

وأشار البرنامج إلى الحاجة إلى ضمان قبول الترشيح خلال الفترة المحددة؛ حتى لا يكون الطلب قابلاً للإلغاء تلقائيًا.

ماهو برنامج ابتعاث خادم الحرمين؟

هو برنامج للمنح الدراسية للطلاب والطالبات إلى أفضل المؤسسات التعليمية في العالم في العديد من المجالات والتخصصات، ويستهدف خريجي المدارس الثانوية أو الجامعات أو أولئك الذين تم قبولهم في أفضل الجامعات في العالم.

أهداف برنامج خادم الحرمين

تحسين كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

المساعدة في تعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية في المجالات ذات الأولوية.

للمساعدة في استعادة وتعزيز قدرات التخصصات العلمية المختلفة لتوفير الكوادر الوطنية الموهوبة ، وخاصة القطاعات الواعدة من المشاريع النوعية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030.

المسارات

ينقسم البرنامج إلى أربعة محاور رئيسية: