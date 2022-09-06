نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 13 برو ماكس في الكويت iPhone 13 Pro Max وابرز المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث هاتف آيفون 13 برو max ضجة كبيرة جداً، عقب الإعلان عنه في منتصف شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١، بعد ذلك تم الإعلان عن موعد نزوله في ٢٤ من شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١، الموافق ١٧ من شهر صفر ١٤٤٣، وتم الإقبال على شراء الهاتف، في هذا المقال سوف نتحدث عن مواصفات ومميزات ايفون 13 برو ماكس وسعر في الكويت وبالإضافة لسعره في الكويت تابعوا معنا.

مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس

يتضمن هاتف آيفون 13 برو ماكس أعلى تقنيات في عالم الهواتف الذكية على الإطلاق، تتميز شركة ابل أنها تستطيع إصدار هواتف ذات تكنولوجيا حديثة ومتطورة، ويضم الهاتف أجود الخامات التي يتميز بها، وتجعله مقاوم للخدوش والصدمات، يتبين من الصفات الآتية ما يشمل عليه هاتف آيفون 13 برو ماكس من معالج متين حديث الإصدار، بالإضافة إلى كاميرا عالية الجودة، وتقنيات تحسينية على مقاطع الفيديو و الصور، ومن مواصفات الهاتف ما يلي:

يحتوي على ذاكرة رام يستطيع المستخدم تشغيل عدة برامج، ومساحة رام سعتها ٨ جيجا بايت.

ولديه ذاكرة داخلية تصل سعتها ل ١ تيرا بايت.

لديه أحدث شاشة على الإطلاق، يصل مقاسها ٦.٧ بوصة، وبدقة عالية جدا 1284×2778.

يوجد في خلفية الهاتف ٤ كاميرا بجودة 12+12+12+tof.

مصمم بتكنولوجيا خمسة نانو، سداسي النواة.

نظام تشغيل في الهاتف iso 15.

بطارية الهاتف بسعة ٤٣٥٢ مللي أمبير.

اصدارات الهاتف ٥١٢، ٢٥٦، ١٢٨ جيجا بايت.

ألوان ايفون 13 برو ماكس

من مميزات هاتف ايفون 13 برو ماكس توافره بألوان كثيرة عصرية وجديدة، تناسب كافة الأذواق وألوانه هى:

اللون الأبيض، وهو مريح للعين.

الأزرق الهادي.

اللون الذهبي، يجعلك تشعر بالفخامة.

اللون الأسود.

قدمت شركة ابل ألوان اضافية بعد إصدار الهاتف بفترة، وهو اللون البنفسجي من أجل مواكبة ألوان الموضة و كذلك اللون الأخضر، وسجل اللونين نسبة كبيرة من المبيعات.

سعر ايفون 13 برو ماكس في الكويت

سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس في الكويت ٣٤٤.٩٠٠ دينار وذلك للنسخة بسعة ١٢٨ جيجا بايت.

سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس بسعة ٢٥٦ جيجا بايت نحو ٣٧٧.٥٠٠ دينار.

سعر iPhone 13 Pro Max في الكويت النسخة بسعة ٥١٢ جيجا بايت نحو ٥٨٩.٩٠٠ دينار.

وذلك وفقاً لما أعلن عنه موقع اكسايت الكويتى، وكما تعودنا على أن شركة آبل تقوم بإصدار هواتف بمواصفات قياسية، وجميع شركات الهواتف تعمل على منافسة الجهاز لأنه الأكثر مبيعاً.