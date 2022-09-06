ألمانيا وفرنسا تبحثان مسألة إمدادات الطاقة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت - اليوم الإثنين - إن المباحثات ركزت كذلك على الإجراءات المحتملة على المستوى الأوروبى، والتضامن الفرنسى الألمانى فى قطاع الطاقة، وأشار إلى أن الجانبين ناقشا الخطوات والاحتياطات المخطط لها.
وكان الرئيس الفرنىسى إيمانويل ماكرون، علق على أزمة الطاقة التى تعانى منها دول أوروبا مع إيقاف روسيا إمدادات الغاز من خط نورد ستريم 1 بدعوى عمليات الصيانة، إن يتم البحث عن مصادر أخرى للغاز تكون بديلة للغاز الروسى.
وقال "ماكرون"، خلال تصريحات له بمؤتمر صحفى عرضته قناة "إكسترا نيوز" : "قمنا بتخزين كميات الغاز لمواجهة احتمالات العجز فى الطاقة، وضعنا خطة لتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمئة من الخدمات العامة".
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