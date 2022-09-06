كورونا حول العالم.. كوفيد يواصل حصد الأرواح (تفاصيل بالأرقام)

جدة - نرمين السيد - ففى الفلبين، سجلت السلطات الصحية 2202 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و891 ألفا و418 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 62 ألفا و11 حالة وفاة.

وفى نيبال، سجلت السلطات الصحية 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 997 ألفا و868 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 12 ألفا و7 حالات وفاة.

وفى إيران، سجلت السلطات الصحية 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و533 ألفا و87 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 143 ألفا و995 حالة وفاة.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و227 ألفا و188 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 66 ألفا و772 حالة وفاة.

وفى سلوفينيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 381 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى مليون و131 ألفا و747 إصابة، ولم تسجل السلطات أى حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 6 آلاف و787 حالة وفاة.

وفى تشيلى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و445 إصابة جديدة و29 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و536 ألفا و380 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و639 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و610 إصابات و40 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و944 ألفا و877 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و872 حالات وفاة.

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و314 حالة إصابة و36 حالة وفاة جراء كوفيد 19 خلال الأسبوع الماضى.

وأعلنت سلطات الصحة فى بريطانيا تسجيل إجمالى وفيات بلغ 170 ألفا و528 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 19 مليونا و808 ألفا و426 حالات إصابة.

وسجلت كينيا حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 338 ألفًا و235 حالات والوفيات إلى 5674 حالة وفاة.

وفى أذربيجان سجلت السلطات الصحية 72 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 815 ألفًا و595 إصابة والوفيات إلى 9825 حالة.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1176 حالة إصابة جديدة، وحالتى وفاة، وبذلك ارتفع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليون و847 ألفا و270 حالة، بينما وصل إجمالى الوفيات إلى 1596 حالة.