إصدار مذكرات اعتقال ضد المشتبه بهما فى قضية الطعن الجماعى فى كندا

جدة - نرمين السيد - وقدم قائد شرطة ريجينا، إيفان براى، تحديثا اليوم الإثنين حول البحث عن مايلز وداميان ساندرسون، المشتبه بهما فى عملية طعن جماعية عبر ساسكاتشوان أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، إنها حددت 13 موقعا للحوادث فى منطقتى جيمس سميث كرى نيشن وولدون فى المقاطعة وسط كندا وتبحث عن اثنين من المشتبه بهما.

وأضاف براى إن شرطة الخيالة الملكية الكندية والشرطة كانوا يعملون طوال الليل وسيواصلون العمل للعثور على كل من مايلز ودامين.

وقال براى عبر تويتر: "نحن على ثقة من أن شخصا ما يعرف مكان هذين الشخصين، ولديه معلومات قد تكون ذات قيمة للشرطة".

تم إرسال إنذار طوارئ سادس فى حوالى الساعة 11:40 صباحا من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية فى ساسكاتشوان مؤكدة أن المشتبه بهما لا يزالان طليقين، وأن التحقيق جار.

وأكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية أيضا إصابة 18 شخصا فى هذا الحدث.

تم توسيع التحذير من المشتبه بهما فى حوادث الطعن العشوائية ليشمل مقاطعتى مانيتوبا وألبرتا المجاورتين، وقد نصبت الشرطة الأكمنة فى جميع أنحاء مقاطعة ساسكاتشوان.

وتقع منطقة جيمس سميث كرى نيشن على بعد حوالى 25 كم شمال شرق ولدون وحوالى 60 كم جنوب شرق برنس ألبرت.

وقد أعلنت الحكومة المحلية للمنطقة حالة الطوارئ، والتى من المقرر أن تظل سارية حتى الساعة 5 مساء يوم 30 سبتمبر.