العالم اليوم - صاعقة في أميركا المفتوحة.. نادال يودع من ثمن النهائي

انتم الان تتابعون خبر صاعقة في أميركا المفتوحة.. نادال يودع من ثمن النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:26 صباحاً - لعب الأميركي فرانسيس تيافو مباراة عمره وهزم الأسطورة رافايل نادال المصنف الثاني 6-4 و4-6 و6-4 و6-3، في ثمن نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الإثنين.

وهذه أول خسارة لنادال (36 عاما) المصنف ثالثا عالميا، هذا العام بالبطولات الأربع الكبرى.

وتوج اللاعب الإسباني، الذي كان يطمح لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه رقم 23 بالبطولات الأربع الكبرى، في أستراليا وفرنسا المفتوحة، قبل الانسحاب من نصف نهائي ويمبلدون بسبب إصابة في البطن.

وهي المرة التي يبلغ فيها الأميركي البالغ من العمر 24 عاما، الدور ربع النهائي في "فلاشينغ ميدوز"، حيث سيلتقي الروسي أندري روبليف.