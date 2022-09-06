العالم اليوم - مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:26 صباحاً - اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ليل الإثنين، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وكانت قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت جنين من عدة محاور، في إطار ما سمي عملية "كسر الأمواج".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن قوات الجيش تعمل على هدم منزل الفلسطيني رعد حازم، الذي قتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار في تل أبيب قبل 5 أشهر.