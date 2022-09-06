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عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 كركوك والبصرة وجميع المحافظات العراقية التي تستعد للإعلان الرسمي عن النتيجة مثل كركوك، كربلاء، بغداد وغيرهم النجف، الرصافة الأولي ، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة ، صلاح الدين، الكرخ الأولي ، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، بابل، واسط، القادسية، دهوك وغيرها من المحافظات العراقية حيث تعلن النتيجة بعد التصحيح والاعتماد ليتم الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

تم الاعتماد رسمياً على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022، الدور الثاني من قبل وزارة التربية العراقية، والتي كشفت في بيان رسمي توقيت ظهور النتيجة النهائية للدور الثاني والتي كانت محل ترقب وانتظار آلاف الطلاب والطالبات، الذين فرغوا من الامتحانات في الشهر الماضي، ومنذ هذا الوقت وانتظار الطلاب والطالبات للنتيجة أمر بالغ الأهمية.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 كركوك والبصرة وجميع المحافظات

بعد انتهاء امتحانات الصف السادس ابتدائي بدولة العراق في نهاية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٢م من الشهر الماضي تم تصحيح أوراق الامتحانات في الكنترول بعناية وتم رصد الدرجات والمراجعة نظرا للاهتمام الاول لمصلحة الطلاب وللنهوض بالتعليم ودولة العراق للأفضل حيث تم الانتهاء والاعتماد لنتيجة حتي يتم رفعها والاستعلام والكشف عنها للاطمئنان ومعرفة الدرجات في جميع محافظات العراق التي من ضمنهم محافظة بغداد، محافظة كربلاء، محافظة كركوك والخ من المحافظات التي يتم البحث عن نتائجها.



رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس ابتدائي الدور الأول

يتم الاستعلام عن نتيجة السادس ابتدائي عراق ٢٠٢٢م بالاسم ورقم المقعد الذي قام الطالب بتأدية الامتحان به وذلك من خلال الدخول علي الرابط الخاصة لكل محافظ أو الدخول إلي رابط موقع النجاح للحصول علي النتيجة وذلك من خلال الضغط علي الرابط الخاص بالمحافظة التابع لها علي النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي كربلاء، بغداد، كركوك

كشفت وزارة التعليم العراقية الخطوات اللازم للاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع التالي: