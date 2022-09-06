نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati login عام دراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول، بعد أن أصبحت عملية البحث عن رابط المنصة التعليمية للتعليم عن بعد هو المتصدر في محركات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، سوف نوفر لكم هذا الرابط من أجل تسجيل دخول الطالب عبر منصة مدرسين والحصول علي الدروس اليومية وتسجيل حضور الطالب، كذلك التعرف علي الجداول والاطلاع علي الحصص اليومية والتواصل مع المعلمين والمعلمات عبر المنصة الأولي والتي استطاعت أن تحتل الصدارة عالميا بين منصات التعليم حول العالم.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

من أجل تسجيل دخول الطالب علي منصة مدرستي، يتوجب عمل ذلك يوميا من أجل الوصول إلي خدمات المنصة التي تتاح للطلاب بسهولة ويسر، خاص لحرص وزارة التعليم علي استمرار العلم وتيسيره للطلاب منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، واليكم خطوات منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب

قم بالدخول الي رابط منصة مدرستي.

باستخدام حساب ميكروسوفت للكادر التعليم والطالب.

سجل البريد الالكتروني.

اضغط كلمة التالي.

سجل كلمة المرور.

قم بالنقر علي كلمة تسجيل دخول.

انتقل الي الصفحة الرئيسية لتصل إلي كافة الخدمات المتاحة عبر المنصة.

خدمات منصة مدرستي الالكتروني

العديد والعديد من الخدمات التعليمية تجدها مجتمعة في مكان واحد فقط ويمكنك فعليا الوصول آلية بنقرة واحدة من جهازك الالكتروني، حيث إن وزارة التعليم السعودية مكنت منصة مدرستي من خلال الجهد الكبير والعمل عليها لتصبح المنصة الأولي للتعليم اون لاين في السعودية، وتوفر المنصة تلك الخدمات الهامة للطالب والمعلم وكذلك ولي الامر

الدخول للحصص الافتراضية.

التواصل مع المعلمين والمعلمات.

خدمة تسجيل الدخول في الحصص الافتراضية.

تطبيق مصحف مدرستي.

تحميل المقررات المدرسية.

حل الواجبات المدرسية.

إضافة الأنشطة التعليمية.

متابعة مستوي الأبناء الدراسي.

معرفة الجدول الدراسي وساعات الدراسة.

خدمة بنك الإثراء لتقديم المعلومات للطالب.

اختبارات تقويم الطالب.

تحضير الدروس علي منصة مدرستي

في السياق ذاته نجد أن تحضير الدروس بالورقة والقلم أصبح من الماضي في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تفعيل خدمة تحضير الدروس للمعلمين عبر منصة مدرستي بخطوات سهلة وواضحة، وسوف نوفر لكل من يبحث عن الطريقة شرح تفصيلي بالخطوات، حتي يتمكن المعلمين والمعلمات من تحضير الدروس اليومية أو الأسبوعية أو الحصص الشهرية حسب خطة كل معلم، وذلك من خلال منصة مدرستي للمعلم.