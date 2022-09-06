نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع التسجيل في سكنات عدل inscription.aadl.dz للحصول على سكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة السكن و العمران و المدينة و الصندوق الوطني للسكن قامت بتخصيص موقع التسجيل في سكنات عدل علي شبكة الإنترنت، وذالك حتي يتمكن جميع المواطنين الجزائريين الدخول علي رابط موقع www inscription aadl dz من اجل تعبئة بيانات استمارة عدل للسكن pdf عبر الموقع الإلكتروني للوكالة للحصول علي السكن، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات كيف يتم التسجيل في سكنات عدل؟ بشكل صحيح فرجاءً تابعونا من خلال قراءة السطور التالية.

حسبما ما أفاد مصدر داخل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بانه سوف يتم تسليم الحصة الجديدة من سكنات 444 وحدة التي سوف توزع في ولاية مستغانم كما سوف توزع 657 وحدة في ولاية خنشلة، وفي عين تموشنت 224 وحدة والتي سوف توزع بإجمالي 5.857 وحدة موزعة على ست ولايات داخل دولة الجزائر، كما سيتم التوزيع في ولاية بلعباس بشكل تدريجي والتي سوف يتم تسليم 732 وحدة سكنية خلال الشهر الجاري، بعدها يتم توزيع خمسمائة وحدة في ولاية سكيكدة بداية من هذا اليوم وحتي يوم الثلاثون من الشهر الجاري سوف يتم تسليم في العاصمة الجزائرية 3.300 وحدة سكنية.

موقع التسجيل في سكنات عدل

قامت وكالة عدل inscription aadl بدعوة الجميع بالدخول إلي موقع الوكالة من اجل معرفة النتائج أو التعديل في هذه المعلومات الوكالة الوطنية باستدعاء مكتتبي عدل 2، لتسليم أوامر الشطر الثاني بداية من يوم التاسع والعشرون من الشهر الجاري، الذي تم تسجلهم في سكنات عدل بصورة إلكترونية، حيث يمكن للمكتتبين الدخول على الموقع الرسمي لوكالة عدل على شبكة الإنترنت، للاطلاع على سعر سكنات البيع بالإيجار بالتحديد لمكتتبي برنامج عدل، لذالك نستعرض مع حضراتكم خطوات كيفية التسجيل في موقع سكنات عدل inscription.aadl.dz، وذالك حتي يتمكن الجميع من الدخول علي موقع سكنات عدل تسجيل ونتائج كما هو موضح لكم بالخطوات التالي.

الدخول على الرابط التالي موقع وكالة عدل سكنات inscription.aadl.dz.

inscription.aadl.dz. كتابة رقم التسجيل والرقم السري داخل الحقول المخصصة لذالك.

بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات قم بالتحقق من صحة المعلومات المدخلة.

أخيرا قم بكتابة رمز التحقق المكون من مجموعة أرقام وحروف من ثم.

الضغط أيقونة إرسال.

عليك الانتظار حتي تظهر لك رسالة تم التسجيل بنجاح داخل موقع وكالة عدل الرسمي.

قدمنا لكم خطوات التسجيل في aadl، وذالك حتي يتمكن جميع الأشخاص الراغبين في الحصول علي سكن تقديم الوثائق المطلوبة في ملف سكنات عدل بشكل الكتروني عبر موقع سكنات عدل كما هو موضح لكم بالخطوات السابقة، وذالك من اجل الاطلاع علي نتائج سكنات عدل inscription aadl dz التي سوف تعلن عنها وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه لكي يتم الكشف عن قوائم‮ ‬المكتتبين‮ ‬المقبولة‮ ‬مبدئيا‮ ‬في سكنات.