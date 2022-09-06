تونس وألمانيا تبحثان دعم علاقات التعاون فى مجال الأمن وحماية الحدود 

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين، مع كاتب الدولة البرلمانى بوزارة الداخلية والأقاليم الألمانية "Johann Saathoff" والقائمة بأعمال السفارة الألمانية بتونس والوفد المرافق لهما سبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين خاصة فى المجال الأمنى.







وذكرت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان اليوم الاثنين، أن اللقاء تناول علاقات الشراكة بين البلدين فى كافة الميادين وسبل دعمها خاصة فى مجال الأمن وحماية الحدود والهجرة غير الشرعية والتعاون مع كل من الديوان الفدرالى للشرطة العدلية الألمانية، الشرطة الفدرالية الألمانية، الوحدة المختصة الألمانية والتعاون فى مجال التنقل والتصرف التوافقى للهجرة والعودة الطوعية.

وتم خلال اللقاء تثمين نجاح التدريب المشترك بين الديوان التونسى للحماية المدنية وكل من المكتب الفدرالى الألمانى للحماية والمساعدة إبان الكوارث والوكالة الألمانية للنجدة الفنية تحت عنوان "مجابهة الفيضانات بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة"، حيث نوه الوفد الألمانى بالخبرة والحرفية التى اكتسبها أعوان الحماية المدنية فى المجال.

يذكر أن الوفد الألمانى ضم كلا من رئيس المكتب الفدرالى الألمانى للحماية والمساعدة إبان الكوارث BBK ورئيس الوكالة الألمانية للنجدة الفنية THW.