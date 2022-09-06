الجرندى يشارك غدا بأعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب

جدة - نرمين السيد - يشارك وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندى، فى أعمال الدورة العادية 158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، المقرر عقدها غدا الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية.





وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الجرندى سيجرى مُحادثات مع نظرائه، وزراء الخارجية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى والارتقاء به، وتبادل الرأى بشأن أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

وأشار البيان أنه سيتم خلال الدورة، بحث أبرز قضايا المنطقة العربية فى ظل التطورات العالمية الراهنة، بما فى ذلك الأمن الغذائى والأمن الطاقى للدول العربية، إضافة إلى تطورات مختلف القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والنّظر فى سبل تعزيز العمل العربيّ المشترك وإصلاح منظومته بما يتلاءم والتحديات الراهنة إضافة إلى علاقات التعاون التى تربط الدول العربية بالتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما سيمثل هذا الاجتماع مناسبة للتشاور وإحكام التنسيق بشأن الإعداد لمختلف الاستحقاقات العربية المُقبلة لاسيّما على مستوى القمة.