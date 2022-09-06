وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الجرندى سيجرى مُحادثات مع نظرائه، وزراء الخارجية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى والارتقاء به، وتبادل الرأى بشأن أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.
وأشار البيان أنه سيتم خلال الدورة، بحث أبرز قضايا المنطقة العربية فى ظل التطورات العالمية الراهنة، بما فى ذلك الأمن الغذائى والأمن الطاقى للدول العربية، إضافة إلى تطورات مختلف القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والنّظر فى سبل تعزيز العمل العربيّ المشترك وإصلاح منظومته بما يتلاءم والتحديات الراهنة إضافة إلى علاقات التعاون التى تربط الدول العربية بالتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما سيمثل هذا الاجتماع مناسبة للتشاور وإحكام التنسيق بشأن الإعداد لمختلف الاستحقاقات العربية المُقبلة لاسيّما على مستوى القمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجرندى يشارك غدا بأعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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