نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now رابط التقديم على استمارة القبول المركزي في العراق شرح التقديم بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة القبول المركزي في العراق قامت وزارة التعليم العالي في دولة العراق بالإعلان عن استمارة القبول المركزي في العراق، وذلك لعام 2022 ميلاديًا، حيث حددت الضوابط التي لابد أن تتوافر في الطالب بوقت وقت التقديم، بالإضافة إلى أن الوزارة قالت إنه يقوم على الطالب أن يقوم بالدخول على رابط الاستمارة الخاصة بالقبول من أجل معرفة الكليات المتوافرة.

استمارة القبول المركزي في العراق

قامت وزارة التعليم في دولة العراق بإطلاق استمارة خاصة بالقبول المركزي بالعراق وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز وهذا يكون من خلال دائرة الدراسات والتخطيط للمتابعة وهذا يكون من خلال ترشيح الكلية بناًء على الاختيارات التي يقوم الطالب باختيارها بالاستمارة، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة العراق بالإعلان عن استمارة القبول المركزي بالدولة، حيث أوضحت أن التقديمات للجامعات تبدأ من يوم الأحد الموافق 4/9/2022 حتى يوم الثلاثاء 6/9/2022، كما أن التقديم الخاص بالجامعات العراقية يكون بشكل إلكتروني وذلك في حالة أن الطالب كان ناجح بالدور الأول وكذلك الدور الثاني بالنسبة للصف الإعدادي، كما أكدت الوزارة على أنه يلزم أن يقوم الطالب بالدخول على دليل الطالب حتى يتعرف الكليات المتاحة له.

تعرف على الرابط المخصص في الجامعات العراقية لعام 2022

حرصت الوزارة في العراق على أن تكون كافة المعلومات التي يتم تقديمها إلى الطلاب لابد أن تكون بشكل سليم وبإمكانك أن تقوم بالتسجيل عبر القبول المركزي بالعراق ومنه يتم تحديد معرفة التخصصات المتاحة، ومن ثم يتم تحديد الرغبات، والضغط على خانة الحفظ، ومنها النقر على إرسال.

الضوابط المخصصة في قبول المركزي في دولة العراق

قامت الوزارة بوضع كثير من الضوابط التي لابد على الطالب أن يتوافر فيه في وقت عملية التقديم، حيث لابد أن يكون الطالب خريج الصف السادس الإعدادي في تلك السنة، وأن يكون من طلاب العراقيين الوافدين وأن يحصل على الشهادة الإعدادية العراقية أو ما يعادلها وذلك بالنسبة لمواليد سنة 1998 ميلاديًا، بالنسبة لطلاب الدراسة الإعدادية ذات القسم التطبيقي والقسم الأحيائي ويقوم بتعبئة حوالي 50 اختيار، أما عن طلاب الخريجين بقسم الفنون فيتم بتعبئة حوالي 10 خانات بالاختيارات ويلزم ألا يقل عن اختيارين للمعاهد.