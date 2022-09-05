الرئيس التونسى يطلع على الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس التونسى لرئيس الهيئة بقصر قرطاج.

وأكّد الرئيس سعيد أنه "سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التى سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحى ليوم 25 يوليو وانخرطوا فى عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أى علاقة به".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ترأس ونائبه ماهر الجديدى وعضوى الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة، فى وقت سابق اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل مع الجهاز التنفيذى خصصت لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وتقدم أعمال اللجنة المكلفة بإعداد التقرير النهائى حول استفتاء 25 يوليو الماضى.

تم خلال اللقاء تبادل الرأى حول التحضيرات الخاصـــة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث أكد رئيس الهيئة على الأهمية التى يوليهـــا لإطلاق هذه التحضيرات بشكل مسبق والبدء فى الإعداد الجيـد للمسار الانتخابى القادم بهدف توفير كافة أسباب النجاح لهذه المواعيد الانتخابية الهامـة على ضوء الدستور الجديد ومنها بالخصوص الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها آخر العام وانتخابات المجلس الوطنى للجهات والأقاليم وكذلك الانتخابات المحليــــة والجهوية.