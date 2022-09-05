عاجل خطوات استخراج كشوفاتنتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الثاني بالرقم الامتحاني موقع نتائجا لكافة المحافظات وزراة التربية والتعليم 

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عمر شويل - جدة خطوات استخراج كشوفاتنتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الثاني حيث يهتم آلاف من الطلاب في جميع أنحاء العراق في هذا التوقيت لكي يتم التعرف على نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الثاني خلال الفترة الماضية، وذلك بالنسبة للطلاب الذين قد رسبوا في امتحانات الدور الأول في بعض المواد الدراسية، حيث يتم تقديم فرصة أخرى للطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية لكي يتم اختيار الاختبارات من خلال الدور الثاني، ومن خلال هذا المقال نستعرض مباشرة خطوات استخراج نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بالرقم الامتحاني في جميع المحافظات.

رابط نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الثاني pdf

مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية تؤكد على موعد إعلان نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني، حيث أكدت أن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، كما أشارت إلى أن نتائج الطلاب تمر بأكثر من مرحلة، حيث تعمل مراكز ولجان الامتحانات المختلفة في هذا التوقيت على رصد النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب بامتحانات الدور الثاني، ومن ثم يتم مراجعة الامتحانات للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، كما يتم اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم تمهيدا لطرحها إلكترونيا عبر موقع الوزارة وكذلك طرحها من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني.

خطوات استخراج كشوفات نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن أن يتم التعرف على نتائج امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الثاني إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك في جميع المحافظات محافظة تلو الأخرى، حيث يتم استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية.