بلينكن: واشنطن تتطلع للعمل مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:27 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للعمل مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين رئيسة حزب المحافظين المنتخبة ليز تروس على فوزها بالانتخابات الحزبية التي ستضمن لها منصب رئاسة وزراء بالبلاد.

وقال جونسون - في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - "إن تراس لديها الخطة المناسبة للتعامل مع قضية تكلفة المعيشة، وتوحيد الحزب، واستكمال العمل الرائع فيما يتعلق بتوحيد وتحسين البلاد"، مطالبا كافة المنتمين للحزب بدعمها بشكل كامل.