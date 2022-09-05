كوريا الجنوبية تصحح مسار مركبة قمرية في أول مهمة من نوعها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:27 مساءً - نجحت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، في إجراء مناورة تصحيح مسار للمركبة القمرية غير المأهولة الكورية الأولى "دانوري" وهو إجراء هام جدا في مسار سفرها إلى القمر في أول مهمة من نوعها تقوم بها كوريا الجنوبية.



وذكر المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI) - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أنه أجرى مناورة تصحيح المسار، حيث تم تعديل اتجاه دانوري وموقعها وسرعتها للعودة نحو القمر.



وأضاف المعهد أنه تأكد من نجاح المناورة وقد تم تنفيذ المناورة في نقطة "لاغرانج"، حيث تكون قوى الجذب للجاذبية لكل من الشمس والأرض في حالة توازن وأضاف أنه قرر عدم إجراء متابعة للمناورة كان مخطط لها في البداية في يوم 16 سبتمبر، حيث أنه تم تحديد أنها غير ضرورية بناء على حالة "دانوري" الحالية.



وستقوم "دانوري" بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما والسمات الأخرى لسطح القمر باستخدام ستة أدوات خلال مهمتها التي تستغرق عامًا بدءا من يناير، كما ستحدد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.



يذكر أن "دانوري"، والمعروفة أيضا بالمركبة الكورية القمرية المدارية، أُطلقت الشهر الماضي على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة "كيب كانفيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية، لتقوم بأول مهمة فضائية للبلاد خارج مدار الأرض، وهي في طريقها حاليا للقمر على مسار نقل باليستي قمري، يأخذ المركبة نحو الشمس قبل أن يعود مرة أخرى إلى المدار القمري في ديسمبر، وعلى الرغم من أن المسار أطول بكثير من السفر مباشرة نحو القمر، إلا أنه أكثر كفاءة في استهلاك الوقود لأنه يستخدم جاذبية الشمس للسفر.