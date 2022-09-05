السعودية تدين الهجوم الإرهابى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابى الذى استهدف مركبات نقل جماعى بإقليم هيران وسط جمهورية الصومال، وأدى إلى مقتل عددٍ من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.





وأكدت وزارة الخارجية السعودية فى بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، وقوف المملكة التام مع الصومال أمام كل الأعمال الإرهابية التى تهدد أمنها واستقرارها، ورفضها لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. وأعربت الخارجية السعودية عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للصومال وشعبها.

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