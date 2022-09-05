أبوالغيط: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مفتاح الاستقرار بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة، بأن أبوالغيط، استمع باهتمام لرؤية الرئيس أبومازن للأوضاع الفلسطينية فى اللحظة الراهنة، وفى ضوء الجمود الذى يعترى المسار السياسى، وامعان الاحتلال الإسرائيلى فى الإجراءات القمعية والتوسع الاستيطانى وحصار الشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة.

ونقل المتحدث عن أبوالغيط، تأكيده أن الجمود فى المسار السياسى ينذر بأسوأ العواقب، وأن إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، يٌعد مفتاح الاستقرار فى الشرق الأوسط.