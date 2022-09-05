ميقاتى: نقل صلاحيات رئيس الجمهورية للحكومة حال شغور المنصب

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتى، إن حكومته ستنقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية حال حصول أى شغور رئاسى بسبب عدم الاستقرار على انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالى ميشال عون والذى يتم عامه السادس فى الحكم فى 31 أكتوبر المقبل.





جاء ذلك فى تصريحات لميقاتى اليوم عقب لقائه فى منزله ببيروت برئيس الحزب التقدمى الإشتراكى وليد جنبلاط بحضور وزير التربية عباس الحلبى وعضو كتلة "اللقاء الديمقراطى" "الكتلة النيابية للحزب التقدمى" النائب وائل أبو فاعور.

وأضاف "ميقاتى" أن زيارة جنبلاط تأتى ضمن سلسلة لقاءات مباشرة أو غير مباشر لتبادل وجهات النظر، مشيرا إلى أن أغلب الأحيان تكون وجهات النظر متطابقة، موضحا أن النقاش مع جنبلاط شمل ملفات عديدة وكان هناك تركيز على الهموم المعيشيّة.

وردا على سؤال عن الفراغ الرئاسى ودور حكومة تصريف الأعمال، أكد ميقاتى أن اللقاء لم يتطرق لهذا الأمر بشكل مباشر، مشيرا إلى أن جنبلاط كان له تصريح سابق أكد فيه أن الحكومة فى حال شغور مقعد الرئاسة، ستنتقل اليها صلاحيات رئيس الجمهورية، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى بفراغ رئاسى بل شغور.

وأوضح ميقاتى أنه سيلتقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى غدا لبحث أمر شغور مقعد الرئاسة، مشددا على أن كل الآراء والاستشارات الدستورية التى صدرت حتى الآن أكدت أن الدستور نص على انتقال الصلاحيات إلى الحكومة، ولم يحدد ما اذا كانت حكومة تصريف أعمال أم لا.

وشدد ميقاتى على أن الدستور اللبنانى ينبذ الفراغ، مشيرا إلى أن كل المبادرات بشأن الملف الرئاسى جيدة والترجمة لها يجب أن تكون فى الذهاب إلى مجلس النواب لحضور جلسة انتخاب الرئيس، مؤكدا الحرص على إجراء الاستحقاق المنتظر فى موعده معتبرا أن هذا أمر ضرورى.

وأفاد بأن التعاون قائم ومستمر مع رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى ومع مختلف الجهات السياسية كى يكون هناك ثقة أكثر بالعمل الذى تقوم به الحكومة.

ومن جانبه، قال وليد جنبلاط إنه بحث مع ميقاتى عددا من الأمور منها الكهرباء وترسيم الحدود والشئون التربوية.