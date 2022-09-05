المجلس الأوروبى: مراجعة وتحسين اتفاق الشراكة مع الجزائر يخدم مصالح الطرفين

جاء ذلك خلال التصريح الصحفى، الذى أدلى به، عقب استقباله اليوم الإثنين، من قبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة.
وأوضح ميشال أن التعاون فى مجال الطاقة أمر أساسى فى ظل الظروف الدولية التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أن الجزائر والاتحاد الأوروبى "يتقاسمان نفس الطموح لإعطاء دفعة جديدة لنوعية العلاقات التى تجمعهما".
واستطرد قائلًا: إنه يتعين إضفاء المزيد من التحسينات على إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد والجزائر استجابة لإرادتهما المشتركة لتحديد الأولويات فى سبيل خدمة مصالح الطرفين.
كما أضاف المسؤول الأوروبى أن الجزائر والاتحاد الأوروبى لديهما طموح مشترك لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، مشيرا إلى أنه تطرق مع الرئيس الجزائرى إلى عدد من "المواضيع المتعلقة بالجوار والسياق الجيوسياسى".
وفى ختام تصريحه الصحفى، أعرب رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال عن "تفاؤله الشديد" بتطوير "شراكة أقوى وأصدق تفضى إلى نتائج ملموسة لمواطنى الجزائر والاتحاد الأوروبى".
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