نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023.. رابط أسماء المقبولين بمدارس المتميزين المتفوقين في العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023 ، من خلال متابعتنا المستمرة لتقديم التغطية الكاملة والحصرية بخصوص إعلان نتائج قبول مدارس المتميزين والمتفوقين في العراق، نسعى دائما لجلب المعلومات الصحيحة والهامة. لذلك ومن خلال هذا المقال نُسلط الضوء على وضع رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في مدارس المتميزين ثانوية بغداد وجميع المحافظات العراقية موقع وزارة التربية.

نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023

نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023 ، قالت مصادر تربوية مطلعة أنه من المتوقع الإعلان عن اسماء المقبولين في مدارس المتميزين المتفوقين 2022 خلال الفترة الحالية بعد أيام قليلة، ذلك بالتزامن مع انتهاء جميع لجان الفرز والتصحيح والتدقيق بالمحافظات العراقية من عملها للتمهيد والتجهيز لإعلان نتائج مدارس المتميزين المتفوقين ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وسيتم إعلان نتائج القبول في مدارس المتميزين المتفوقين 2023 بغداد ,الرصافة, الكرخ, البصرة, نتائج مدارس المتفوقين ذي قار, ديالى, كربلاء, كركوك, ميسان ,المثنى ,اسماء المقبولين في مدارس المتفوقين 2022-2023 النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين.

اسماء المقبولين في مدارس المتميزين المتفوقين 2023

نتائج قبول مدارس المتميزين المتفوقين 2023 الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الأولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة, السليمانية , واسط اربيل , دهوك ،وباقي المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية أو الصفحات الإلكترونية التابعة لها عبر الإنترنت.

وفيما يخص موعد الإعلان عن النتيجة، فقد توقعت بعض المصادر التربوية وعدد من المواقع الإلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، أنه سيتم إعلان نتائج مدارس المتميزين المتفوقين 2023 مطلع الأسبوع المقبل أي خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري.

رابط نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023

يُمكن لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبار الذكاء للقبول في مدارس المتميزين المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2023 الدخول عبر رابط وزارة التربية العراقية ، والاستعلام عن نتائج القبول في مدارس المتميزين المتفوقين 2023 ، والإطلاع على كشوف اسماء المقبولين في مدارس المتميزين pdf ، كما سيتم معرفة الإجراءات الواجب اتباعها من أجل استكمال القبول والانتساب لمدارس المتميزين والمتفوقين رسمياً.

ونوهت وزارة التربية العراقية، أنه على جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور تحري الدقة أثناء متابعة أهم وأخر الأخبار فيما يخص ويتعلق بإعلان نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023 في العراق، ونحن من خلال موقع ثقفني سنعمل على تقديم كافة المعلومات والتفاصيل لكل ما هو جديد عبر تقارير متتالية.

متابعة- أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل نتائج القبول في مدارس المتميزين المتفوقين 2022-2023 ، وقد نشرت وزارة التربية العراقية رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في مدارس المتميزين المتفوقين pdf عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت. ووضعت الوزارة عدد 2 رابط درايف يحتوي على أسماء المقبولين في مدارس التميز والتفوق ممن نجحوا في اختبار الذكاء من أجل الالتحاق بمدارس المتميزين والمتفوقين بالمحافظات العراقية.

وفي سياق متصل أكدت مصادر تربوية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت دليل الطالب للقبول المركزي ، كما أوضحت الحدود الدنيا ومعدلات القبول في الجامعات العراقية ، والتي يجب على الطلبة والطالبات الإطلاع عليها قبل ملئ استمارة القبول المركزي 2023 ، والتي أطلقتها الوزارة قبل أيام قليلة لطلبة وطالبات الدورين الأول والثاني.