link مباشر موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 epedu.gov.iq عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية 

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عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني لجميع الطلاب في كافة المحافظات بشكل عام، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الثاني خلال الفترة الأخيرة بناء على جدول الامتحان المعتمد لجميع المحافظات بشكل موحد، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة امتحانات الدور الثاني لكي يتم الاطمئنان على المعدلات التي حصل عليها الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول من امتحانات الصف السادس الابتدائي هذا العام، وسوف نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 في العراق بجميع المحافظات.

نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي أن الساعات الماضية قد شهدت الانتهاء رسميا من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وأن جميع مراكز ولجان الامتحانات تعمل في هذا التوقيت على رصد النتائج والدرجات لكي يتم تحكيه ومراجعة النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، كما أشارت إنه من المقرر أن يتم طرح كشوفات النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الثاني عبر موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة وتفعيل رابط الحصول عليها إلكترونيا في إطار توفير الوقت والجهد على الطلاب.

موقع الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

يمكن أن يتم استخراج نتائج امتحانات الدور الثاني الصف السادس الابتدائي إلكترونيا عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.