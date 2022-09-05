- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link مباشر موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 epedu.gov.iq عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني لجميع الطلاب في كافة المحافظات بشكل عام، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الثاني خلال الفترة الأخيرة بناء على جدول الامتحان المعتمد لجميع المحافظات بشكل موحد، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة امتحانات الدور الثاني لكي يتم الاطمئنان على المعدلات التي حصل عليها الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول من امتحانات الصف السادس الابتدائي هذا العام، وسوف نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 في العراق بجميع المحافظات.
نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي أن الساعات الماضية قد شهدت الانتهاء رسميا من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وأن جميع مراكز ولجان الامتحانات تعمل في هذا التوقيت على رصد النتائج والدرجات لكي يتم تحكيه ومراجعة النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، كما أشارت إنه من المقرر أن يتم طرح كشوفات النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الثاني عبر موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة وتفعيل رابط الحصول عليها إلكترونيا في إطار توفير الوقت والجهد على الطلاب.
موقع الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022
يمكن أن يتم استخراج نتائج امتحانات الدور الثاني الصف السادس الابتدائي إلكترونيا عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم زيارة الرابط الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا الإلكتروني.
- ومن ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة من خلال الموقع.
- ثم يتم الضغط على خدمات الطلاب.
- ثم يتم اختيار الاستعلام عن النتائج.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي الرقم الامتحاني.
- ثم يتم اختيار الضغط على أيقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب والتي تظهر مباشرة من خلال الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر link مباشر موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 epedu.gov.iq عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.