وزير النفط العراقى: أوبك + حريصة على تحقيق الاستقرار بالأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الإثنين، أن مجموعة "أوبك +"، التى تضم تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، حريصة على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب، من خلال التعاطى الواقعى مع الظروف والعوامل المؤثرة فيه.





وأوضح إسماعيل، عقب مشاركته فى الاجتماع الوزارى "أوبك +" عبر المنصة الإلكترونية، فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الدول المنتجة للنفط أقرت فى اجتماعها تخفيض مستوى الإنتاج للدول المنضوية فى الاتفاق بكمية 100 ألف برميل باليوم اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل بعد المتغيرات التى شهدتها الأسواق النفطية فى الآونة الأخيرة. وأضاف أن الاجتماع تضمن مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والتوصيات الخاصة بتطورات السوق النفطية والعوامل المؤثرة، والتوقعات خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق الجماعى فى معالجة المتغيرات والتحديات التى تواجه السوق النفطية.

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