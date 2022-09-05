احتجاجات ضد الجريمة والعنف بعد مقتل صحفى فلسطينى فى مدينة «أم الفحم»

ونظمت الوقفة بدعوة من الصحفيين بعد اجتماع عقد اليوم، على خلفية مقتل الصحفى إغبارية، رغم تقديمه شكاوى للشرطة أرفقها بتسجيلات ومُحادثات تثبت تلقيه لتهديدات بالقتل.
وأرتدى الصحفيون قمصانًا حملت صورة الصحفى إغبارية، ورفعوا لافتات تحمل الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عن وقوع الجريمة نتيجة عدم استجابتها للشكاوى التى قدمها لها.
وفى وقت سابق للوقفة، تم تشييع جثمان إغبارية فى جنازة انطلقت من منزله فى حى البير بمدينة أم الفحم، مرورا بمسجد أبو عبيدة حيث أقيمت الصلاة عليه ثم وورى جثمانه الثرى فى مقبرة عائلة "إغبارية" بالمدينة.
وقد قُتل الصحفى إغبارية "44 عاما" فى جريمة إطلاق نار فى أم الفحم، الليلة الماضية، وسبق أن تعرض منزله لوابل من الرصاص فى شهر يونيو من العام الماضى، وكان إغبارية مديرًا لموقع "بلدتنا" المحلى فى "أم الفحم"، وترك خلفه زوجة وابنة وحيدة عمرها 11 عامًا.
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