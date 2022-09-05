الجزائر تدعو إلى توحيد الموقف العربى فى مجال الصحة

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الصحة الجزائرى عبدالرحمن بوزيد، إلى توحيد الموقف العربى فى مجال الصحة، بما يتناسب مع الخصوصيات التى تتمتع بها دول المنطقة، مجددا اقتراح بلاده، خلال اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب فى 24 مارس الماضى بالقاهرة، بإنشاء منظمة عربية متخصصة فى القضايا الصحية تحمل اسم "منظمة الصحة العربية".





جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر، الذى نظمته وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العربى للصحة، والذى يصادف الرابع من سبتمبر من كل عام، وجاء تجسيدا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب لجامعة الدول العربية الصادر عن دورته العادية الـ49، المنعقد بالقاهرة فى الأول من مارس عام 2018.

وأكد وزير الصحة الجزائرى حرص والتزام بلاده على العمل وبشكل منسق مع الدول العربية من أجل النهوض بالمجال الصحى، داعيا البلدان العربية إلى الاستثمار أكثر فى الأنظمة الصحية، وتعزيز التأمين الصحى الشامل، وتنمية القدرات مع رصد وجمع البيانات.

وأوضح بوزيد أن احتفاء الجزائر بهذا اليوم، على غرار بقية الدول العربية الأخرى، يعكس مدى اهتمامها والتزامها بتفعيل قرارات مجلس وزراء الصحة العرب من جهة، ومن جهة أخرى على مدى حرصها والتزامها بالعمل مع الدول الأعضاء فى الجامعة العربية من أجل النهوض بالمجال الصحى.

وأشار وزير الصحة الجزائرى - خلال هذا اللقاء الذى حضره عدد من الوزراء فى الحكومة الجزائرية، وممثلو منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية المعتمدين بالجزائر- إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يكتسى أهمية بالغة لأنه يوفر للدول العربية فرصا لتعزيز التعاون ونقل المعرفة وتبادل الخبرات فى مجال الصحة بين الدول العربية للاستجابة لانشغالات ومتطلبات مواطنيها.