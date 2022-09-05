تفاصيل استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية في محافظة ديالى العراقية

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عمر شويل - جدة تفاصيل استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية ديالى فقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام جاء من جانب محافظة ديالى العراقية، والتي أشارت اليوم الاثنين 5-9-2022 رسميا إلى فتح باب التقديم على ما يصل إلى 1000 درجة وظيفية مختلفة للمواطنين في مختلف القطاعات في محافظة ديالى العراقية، وهي الوظائف المقدمة من الحكومة العراقية في مختلف المسميات الوظيفية بناء على بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها، حيث يتم التسجيل إلكترونيا في الاستمارة الوظيفية الخاصة بالتسجيل في الوظائف المتاحة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية ديالى.

التخصصات المطلوبة للتقديم على 1000 درجة وظيفية ديالي

استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية ديالى

وقد قامت محافظة ديالي العراقية بتقديم دعوة شملت جميع المواطنين في العراق والراغبين بالتقدم على حوالي 1000 درجة وظيفية، على أن يتم التسجيل إلكترونيا على الوظائف المتاحة من خلال سحب الاستمارة الإلكترونية والتقديم إلكترونيا بعدما يتم الاطلاع على كافة التخصصات التي حددتها الوزارة للالتحاق بالوظائف المتاحة، وقد أكدت المحافظة أنه يمكن لجميع الأشخاص الراغبين بالتقديم على 1000 درجة وظيفية في محافظة ديالى، أن يتم التسجيل إلكترونيا عبر الموقع، وقد أشارت من خلال بيان رسمي أعلنته منذ قليل، أن العقود الخاصة بهذه الوظائف من المقرر أن تكون لمدة 3 سنوات وبراتب شهري قد يصل إلى حوالي 300 ألف دينار عراقي.

استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية ديالى

وقد أشارت المحافظة رسميا إلى أن التسجيل في الوظائف المتاحة سوف يكون بناء على الضوابط والشروط المطلوبة، على أن يكون التقديم من خلال ساعات الدوام الرسمي فقط وللفترة من 2022- 9 – 5 وحتى يوم 2022- 9 – 25، كما أعلنت المحافظة عن التخصصات المطلوبة للتسجيل عبر رابط استمارة التقديم على 1000 وظيفية موقع وزارة العمل العراقية محافظة ديالى، حيث أشارت من خلال البيان الرسمي المعلن أنه قد فتح باب القبول في التقديم على 1000 درجة وظيفية، وذلك من خلال الحصول على عقد مؤقت للمواطنين العراقيين وذلك من حملة شهادة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك في بعض الاختصاصات المعينة التي جاءت مبنية في القوائم، على أن يتم القبول كذلك بناء على حاجة دوائر المحافظة، وذلك بناء على ما جاء في نص 15 من قانـون الدعـم الطـارئ للأمـن الغـذائي في العراق والمعلن من قبل الحكومة.