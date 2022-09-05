نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات اليوم الوطني للامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد العيد الوطني في الإمارات حيث يترقب العديد من المواطنين الإماراتيين والمقيمين والسائحين في كل مكان من العالم اليوم الوطني الإماراتي، والذي يعد اهم الأحدات التي تمر على دولة الأمارات الشقيقة وفي هذا اليوم وذلك بعد تم تكوين دولة قوية واحدة متقدمة حديثة، وذلك في اليوم الثاني من شهر ديسمبر من كل عام يحتفل بها العديد من المواطنين الشرفاء بعيد الاستقلال والاتحاد الإماراتي .

موعد اليوم الوطني في الإمارات

في يومي الأول والثاني من شهر ديسمبر تتزين الشوارع والمولات التجارية بالأنوار وذلك استعدادا باليوم الوطني والبدء في فعاليات وعروض التي تقدمها العديد من المتاجر التجارية في العديد من المدن الإماراتية، حيث يتزين برج خليفة بالأنوار والأعلام الإماراتية وذلك من خلال احدث التقنيات العالمية على بناية البرج حيث يتواجد برج خليفة بوسط دبي والذي يتجمع حول الآلاف من المواطنين في نوع من أنواع الجذب السياحي لدولة الأمارات .

احتفالات اليوم الوطني للإمارات

هناك العديد من الأماكن مثل القرية العالمية حيث تقدم في تلك القرية العديد من الاحتفالات الثقافية وأيضا يتواجد بها مركز كبير للتسوق والترفية وأيضا تقام احتفالات في دبي فستيفال سيتي وعلى شاطئ لا مير وأيضا بالمنطقة الشعبية ذا بيتش وجي بي أر، العروض والفعاليات والتي تتزين بعلم دولة الأمارات وذلك احتفالا بذكري الآباء المؤسسين والذي يمثل لأبناء الأمارات وشعبها العظيم الحب والولاء والوطنية نحو ارض دولة الأمارات .

عادة ما يحتفل المواطنين الاماراتيين والمقيمين في كافة أنحاء الإمارات فإنهم يقومون بتزيين منازلهم وشوارعهم من اجل أحياء احتفالات اليوم الوطني الاماراتي للاحتفال بهذا اليوم له نمق جاهز في جميع مراكز التسوق والفنادق وكافة المواقع العامة الأخرى التي بها العديد من العروض الموسيقية التي تنشد بالنشيد الوطني والأغاني الوطنية التي ترسخ في عقل وقلب كل إماراتي معني الحب والتفاني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

عروض اليوم الوطني الإماراتي

حالة من الترقب من قبل السائحين بداخل الأراضي الإماراتية والتي ينتظروها في اليوم الوطني الإماراتي والتي تقدم من المولات والمتاجر المحلية والعالمية ففي ذلك اليوم الوطني الإماراتي تقوم تلك المولات والمحلات بتقديم تخفيضات كبيرة جدا بتلك المناسبة وأيضا المطاعم الشهيرة التي تتواجد بداخل المراكز التجارية وخارجها وذلك ابتهاجا بذلك اليوم ، كما تقوم شركة الأمارات طيران بالأمارات بتقديم العديد من العروض على حجز تذاكر الطيران بأسعار مخفضة وذلك لزيادة السياحة بداخل المناطق السياحية بدولة الأمارات .