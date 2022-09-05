ممثل السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبى يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الممثل السامى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الرسالة الرئيسية للاجتماع الثامن لمجلس الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، بمدينة بروكسل إلى العالم هى أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعم أوكرانيا مهما كانت الابتزازات والتهديدات التى تشكلها روسيا على التكتل.





وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الأوكرانى، دنيس أناتوليفيج شميكال، والمفوض الأوروبى للجوار والتوسع، أوليفر فاريلى، أذيع مباشرة:"سنقدم دعمنا لأوكرانيا سياسيًا وماليًا وعسكريًا مهما كلف الأمر ذلك وبقدر ما يحتاجه"، موضحًا أن الهدف الأول من الدعم المقدم من التكتل هو مساعدة أوكرانيا على إنهاء الحرب، وذلك ما يرغب فيه الجميع أن يتحقق فى أقرب وقت ممكن على نحو يحترم سيادة أوكرانيا.

وأشار إلى أن الأهداف بعيدة المدى التى يرغبون فى تحقيقها هى دعم أوكرانيا لتنعم بالسلام، ما يعنى بناء أوكرانيا حديثة ديمقراطية مستقلة مزدهرة، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم مع شميكال تناول صمود أوكرانيا وشعبها ومؤسساتها على الرغم من الغزو الروسى، وأكد أيضًا أهمية العلاقة التى تجمع بين الطرفين التى تتقدم أسرع من أى وقت مضى.

وتابع: "خلال اجتماعنا أعربنا بأشد العبارات الممكنة عن إدانتنا للغزو الروسى الذى يجب أن يتوقف مع شرط الانسحاب من كامل أراضى أوكرانيا بحسب الحدود المعترف بها دوليًا".

ولفت بوريل إلى أن هناك ما وصفه بـ "مقامرة نووية" يجب أن تتوقف لانتهاكها القانون الدولى والمبادئ الأساسية للسلامة النووى، منوهًا بأنه تم التأكيد على الدعم المشترك لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم التشديد على الحاجة إلى إقامة منطقة منفصلة لمحطة الطاقة النووية فى أوكرانيا وبقائها جزء متكامل للنظام النووى الأوكرانى مع نزع السلاح.

وقال بوريل إن "كييف" لا تزال فى حاجة إلى التصديق على نظام روما الأساسى حتى تتمكن من الاستفادة بصورة كاملة من حقها فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأوكرانى، دنيس أناتوليفيج شميكال - خلال المؤتمر - إنه ناقش خلال اجتماع اليوم الإجراءات والتحركات المتعلقة بعملية التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، موجهًا الشكر إلى الشركاء الأوروبين والدعم الإنسانى والعسكرى لبلاده.

وأضاف شميكال أن أوكرانيا فى حاجة إلى المزيد من الأسلحة والدفاع الصاروخى وطائرات وأجهزة مسلحة وغيرها، معربًا عن امتنانه للمساعدات التى تم منحها لقوات بلاده وعن شكره فيما يتعلق بالحزمة الأخيرة من العقوبات التى فرضت على روسيا، داعيًا شركاء بلاده إلى إجراء عدد من الأمور من بينها فرض حظر كامل لناقلات مواد الطاقة الروسية.

كما أعرب عن شكره لبروكسل على المساعدات المالية الموجهة لأوكرانيا التى وصفها بـ"العظيمة" التى بلغت 9 مليارات يورو، معلنًا حصول بلاده على مليار يورو، وأنه يأمل فى تسلم الدفعة الثالثة فى أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه تم مناقشة الخطوات المشتركة فيما يخص مزيد من الدمج الأوكرانى فى السوق الداخلية، لافتًا إلى أن بلاده بالفعل اتخذت اجراءات داخلية وأنه تم توقيع اتفاقية تعاون فيما يخص الجمارك، معربًا أيضًا عن امتنانه بشأن المساعدات التى تم منحها لبلاده فى مجال التحول الرقمى.