ألمانيا: إبقاء المحطات النووية لتوليد الطاقة بوضع الاستعداد حتى أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس التنفيذى لشركة "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز فى ألمانيا، توقع اليوم الإثنين، أن تتجه حكومة برلين إلى توزيع الغاز بالحصص وفقًا لدراسة يتم إعدادها، وذلك فى أعقاب قرار روسيا بوقف تدفقات الغاز الطبيعى عبر خط "نورد ستريم 1" لأجل غير مسمى.

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