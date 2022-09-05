تعيين محقق خاص للاطلاع على الوثائق المضبوطة بمنزل ترامب

جدة - نرمين السيد - وافقت محكمة أمريكية، اليوم الإثنين، على تعيين محقق خاص للاطلاع على الوثائق المضبوطة في منزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك بحسب ما أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، أعلن استعادة وثائق "سرية للغاية" من ملكية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، من منزله في فلوريدا، موضحًا أن عملائه صادروا 11 مجموعة من السجلات السرية خلال عملية التفتيش.

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