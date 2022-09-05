العالم اليوم - لماذا يحتفل الأميركيون بعيد العمال في شهر سبتمبر؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 08:18 مساءً - عكس كل بلدان العالم التي تحتفل بعيد العمال في الأول من مايو، يحتفل الأميركيون بعيد العمال في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر، ويسجل هذا اليوم في أميركا نهاية غير رسمية لفصل الصيف والاستعداد للدخول المدرسي بالنسبة للأطفال، وهو عطلة فيدرالية مدفوعة الأجر.