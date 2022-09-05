نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022 اعرف كليتك لمجموع 50% سجل رغباتك عبر موقع tansik.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هي الكلمات التي تتصدر تريند البحث في مصر منذ ساعات، وذلك بعد أن بدأ موقع التنسيق في قبول رغبات تسجيل طلبات الالتحاق بالمعاهد والجامعات المصرية من قبل طلاب الثانوية العامة، وذلك بمختلف الشعب العلمية والأدبية بداية من أمس السبت حتي يوم الخميس المقبل، علما بأن تلك المرحلة استقبلت حتي الان تسجيل رغبات الجامعات لنحو 40 ألف طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية، علما بأن التسجيل في تلك المرحلة الثالثة والأخيرة متاح فقط للطلاب الحاصلين على أكثر من 50%، اذا كنت مهتم بالخبر او كنت طالب وترغب في تسجيل الرغبات، عليك متابعة التقرير حتي تقوم بتسجل رغباتك عبر موقع tansik.eg.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

من المؤكد أن البحث عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هو الأهم لدي طلاب الثانوية العامة الآن في مصر، لاسيما الطلاب والطالبات الناجحين منذ الدور الاول او الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني منذ أيام، كذلك الطلاب المتخلفين، إلا أن أكثر من 60 ألف طالب مستهدف في تلك المرحلة، وبالفعل تقدم حتي الآن نحو 40 ألف طالب ولا زال العمل قائم حتي نهاية الأسبوع الجاري لقبول الطلبات عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

يتاح لكل طالب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 موقع التنسيق الالكتروني، وذلك بتدوين نحو 75 رغبة لكافة الكليات والمعاهد المتاحة أمام الطالب من القائمة المطروحة، علما بأن التسجيل في تلك المرحلة يستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري فقط، وعليك تتبع تلك الخطوات لتسجيل رغباتك بنجاح

قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.

اختر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .

. قم باختيار الجامعات والمعاهد المرغوب بها حسب التوزيع الجغرافي الأقرب إلي محافظتك.

احفظ البيانات حتي تتمكن من التصحيح عليها أو تأكيدها قبل أن ينتهي الوقت الرسمي لتسجيل البيانات.

قائمة الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

هذا ونوفر لكم بعض من الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، إلا أنها تختار وتحددا وفقا للعديد من المعايير الاساسية، ومنها الاماكن الشاغرة في تلك الجامعات، والتوزيع الجغرافي الأقرب للطالب، ونسبة النجاح التي تحصل عليها الطالب بعد الثانوية العامة في امتحانات الدور الاول او الدور الثاني بالنسبة للطلاب والطالبات الراسبين