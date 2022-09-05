نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الليبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا، شهدت محركات البحث العالمية والمحلية المئات من عمليات البحث حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا، التي من المفترض ان يتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لما أشارت به مصادر من داخل وزارة التعليم الليبية، حيث أكدت المصادر أنه شرعت الوزارة في تفعيل الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بها لاستقبال استفسارات الطلاب عن نتائجهم، و بعد فتح الرابط الخاص بالنتيجة يصبح بإمكان طلاب الصف التاسع الاستعلام عن درجاتهم في نتائج الإعدادية في ليبيا 2022 برقم الجلوس والقيد، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا

وفقا لما صرحت به الوزارة فإنه جاري الآن الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق ومراجعة درجات الطلاب، وعليه فقد تم تفعيل رابط منظومة نتائج الامتحانات لشهادتي اتمام المرحلة الابتدائية والاعدادية في ليبيا، استعدادا لاستقبال كشوفات الطلاب الناجحين بعد اعتمادها رسميا من قبل وزير التعليم الليبي، ولاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا عبر منظومة نتائج الامتحانات يجب على طلاب الصف التاسع الاساسي اتباع الخطوات التالية:

في البداية يرجى من الطالب القيام بتسجيل الدخول إلى موقع منظومة نتائج الامتحانات ليبيا التابع لوزارة التعليم.

يجب تحديد الاستعلام عن نتيجة التاسع الأساسي

بعد ذلك يجب تدوين البيانات المطلوبة وكتابة رقم الجلوس ورقم القيد الخاص بالطالب.

واخيراً يقوم الطالب بالضغط على ايقونة عرض النتيجة.

موعد الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا

نقلا عن بعض المصادر المقربة من وزارة التربية والتعليم الليبية فقد اوضحت إن موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا سيكون في موعد اقصاه نهاية الأسبوع الجاري لطلبة الصف التاسع أساسي، وفي السياق ذاته وفقا لأخر تحديثات حول موعد اعلان النتيجة من خلال المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية الليبية، فقد صرح مدير المركز الوطني “السيد أحمد مسعود” ستكون خلال أيام حيث تم بالفعل الانتهاء من عملية المراجعة والعد والفرز عبر اللجان المشكلة بعد ان تم جلبها عن طريق العديد من موظفي المركز في مختلف أنحاء ليبيا.

جدير بالذكر انه سيتم الإعلان عنه نتائج الاعدادية ليبيا 2022 رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لما أشارت به مصادر من داخل وزارة التعليم الليبية، حيث أكدت المصادر أنه شرعت الوزارة في تفعيل الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بها لاستقبال استفسارات الطلاب عن نتائجهم، تابعونا نوافيكم بكافة المستجدات حول هذا الموضوع.