العالم اليوم - بدورة مخصصة للبهجة.. "الإسكندرية السينمائي" ينطلق 5 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر بدورة مخصصة للبهجة.. "الإسكندرية السينمائي" ينطلق 5 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 07:18 مساءً - بعد شهر تنطلق الدورة الـ38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مع ترقب لدورة مميزة، خاصة مع إهدائها لصناع الكوميديا والبهجة.

والدورة الجديدة المقررة ما بين 5- 10 أكتوبر، تحمل اسم الممثل السينمائي المصري محمود حميدة، وتنعقد بحضور كوكبة من فناني دول البحر المتوسط، وقناصلها.

وينتظر صناع السينما كل عام المهرجانات السينمائية، لما لها من أهمية في انتعاش الحياة الفنية والتبادل الثقافي بين الدول.

قائمة التكريمات

أعدت إدارة المهرجان قائمة تكريمات لفنانين على قيد الحياة وآخرين رحلوا، ومصريين وأجانب، بعضهم برعوا في أعمال الكوميديا، ومن المكرمين:

الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة الجديدة اسمه.

الفنانة دنيا سمير غانم لمواهبها المتعددة وأعمالها المتنوعة.

سيتم إهداء اسم والدها الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وسام فارس الكوميديا خلال حفل الافتتاح.

الفنان الراحل سمير صبري لمشواره الفني الطويل والمتنوع بين الغناء والتمثيل والرقص.

الفنانة اليونانية ألكيستيس بروتوبسالتي، التي تسلمها وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، في حفل الافتتاح درع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

الفنانة الفرنسية ماريان بورجو التي قالت عن تكريمها في مهرجان الإسكندرية: "كنت في غاية السعادة والفخر أنني سأعود إلى الإسكندرية مدينة السحر والجمال التي قمت بزيارتها عندما كنت طفلة بصحبة والدتي، فكانت أياما جميلة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة".

تونس ضيف شرف

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية تونس كضيف شرف للمهرجان في هذه الدورة، وبهذه المناسبة تم تخصيص احتفالية وبانوراما للسينما التونسية الكوميدية، ومن المقرر تكريم عدد من صناعها، إضافة لمعرض صور للأفلام المصرية التي صُورت في تونس أعده الناقد خميس خياطي.

وتشارك السينما التونسية في المهرجان بعرض أحدث أفلامها في مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط، ومسابقة نور الشريف للفيلم العربي.

"بوستر للكوميديا"

وكشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن "بوستر" الدورة الـ38، وهو يحمل توقيع فنان الكاريكاتير عمرو فهمي.

ويعتمد على الأسلوب الكاريكاتيري الساخر، حتى يتناغم مع الحدث مع إهداء الدورة لصناع الكوميديا، بعد شكاوى سابقة من فنانين كوميديين من عدم تركيز المهرجانات الدولية على هذا اللون من الفن الذي يسعد المشاهدين.

تاريخ المهرجان

ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تحت رعاية وزارة الثقافة.

ينعقد سنويًّا في مدينة الإسكندرية المصرية، وانطلقت أول دوراته عام 1979 للتبادل الفني والثقافي بين الدول المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وبعد شهر واحد من مهرجان الإسكندرية، ستنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي بدأ أول مرة عام 1976، وهو من أبرز مهرجانات السينما في المنطقة والعالم.