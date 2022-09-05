جهزوا الملاجئ.. رسالة من الرئاسة الأوكرانية لسكان القرم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة "العربية" منذ قليل. يذكر أن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، قال فى تصريحات خلال الشهر الماضى: "إننا ننشد الآن الانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام"، مؤكدا أن بلاده ستستعيد السيطرة على دونباس والقرم بأى طريقة ممكنة.

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